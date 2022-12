Chinese ondernemers houden morgen uit protest deuren halve dag gesloten

Het veelvuldig voorkomen van inbraken, berovingen en overvallen bij voornamelijk Chinese ondernemers in Suriname, al of niet gepaard gaande met brute mishandelingen en of moord, wekt grote verontwaardiging en baart grote zorgen bij de leden en het bestuur van de overkoepelende Chinese vereniging, Suriname Chinese United Association (SCUA).

Om haar diepe medeleven te betuigen aan alle slachtoffers van criminaliteit, zullen de leden en sympathisanten van de vereniging die een zakelijke onderneming exploiteren (waaronder warenhuizen, supermarkten, restaurants, etc.) dinsdag de deuren gesloten houden tot 13:00 uur.

Op 3 december werd dhr. Lin Yuliang, voorzitter van de Fujian sociale vereniging, op weg van zijn winkel in Langatabiki, beroofd en vermoord. Enkele dagen later, op 14 december, werd mw. Chen Yuanlan, houder van een kleine supermarkt, tijdens normale werktijden, eveneens beroofd en vermoord.

De SCUA dringt er sterk bij de Surinaamse regering op aan, om onmiddellijk meer middelen en manschappen beschikbaar te stellen om de veiligheid van alle burgers te verbeteren en te waarborgen.

“Tegelijkertijd vragen wij de relevante wetgevende organen om enkele bepalingen van het wetboek van strafrecht zodanig te wijzigen, opdat er zwaardere straffen komen voor criminelen, om zodoende het crimineel gedrag te ontmoedigen. Tenslotte, hopen wij dat de politie voortvarend te werk gaat om zo snel mogelijk de zaken op te lossen en de daders voor het gerecht te brengen om het recht te laten zegevieren en de zielen van de slachtoffers te troosten”, aldus SCUA-voorzitter Li Xue Xiong.

President Chandrikapersad Santokhi heeft vandaag verhoogde surveillance voor aanpak van de criminaliteit bekendgemaakt. Hij zegt dat er maatregelen getroffen zullen worden om de daders op te sporen, te berechten en bestraffen voor de gepleegde daden.

“Alle veiligheidsdiensten zijn in verhoogde staat van paraatheid om zowel opvallende en onopvallende surveillance uit te voeren. Er zal ook extra controle plaatsvinden, waarbij indien nodig voertuigen zullen worden onderzocht. Er zal alles aan worden gedaan om de veiligheid te garanderen en dat criminelen met alle ten dienste staande middelen zullen worden opgespoord en berecht”, aldus het staatshoofd.