Visser bezorgt collega diepe snijwond aan hals tijdens vechtpartij

De 56-jarige Guyanese visser Gaskel M. heeft donderdagmiddag bijna de hals van zijn collega visser eraf gehakt. Dit gebeurde bij de aanmeerstijger aan de Vangbalstraat in Suriname.

De politie van Livorno kreeg de melding van de vechtpartij. Ter plaatse aangekomen werd het slachtoffer en de verdachte aangetroffen. Het slachtoffer vertoonde een diepe snijwond aan zijn hals. Hij werd per ontboden ambulance vervoerd naar de Spoedeisende Hulp.

De verdachte Gaskel werd door de politie in de kraag gevat en overgebracht naar het politiebureau. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in hij in verzekering gesteld.