TV: Amber ziet wat de recessie doet met Suriname

Vanavond, zondag 18 december, is op de Nederlandse TV de tweede aflevering te zien van de serie ‘Alles is Famiri‘. Daarin gaat Amber Kortzorg op een persoonlijke reis naar Suriname, het land van haar vader. In deze aflevering ziet Amber wat de recessie doet met Suriname.

Tot een jaar of tien geleden had Suriname een florerende economie, die sterk leunde op de mijnbouw. Door dalende prijzen op de wereldmarkt belandde Suriname in een recessie en gaat het dus niet goed met de Surinaamse economie

Amber ontmoet mensen die de moed erin proberen te houden. Maar om de eindjes aan elkaar te knopen moeten ze soms wel twee of drie baantjes zien vol te houden. Ze gaat matjokken, de Surinaamse variant van het door Chinese immigranten geïntroduceerde mahjong, met de familie van Macy en haar vriendinnen. Die blijven lachen, maar zijn de economische malaise helemaal zat.

De Chinezen zitten in Suriname vooral in de handel en de horeca. Daarnaast wonen er veel Brazilianen, die zich in Suriname hebben gevestigd tijdens de goudkoorts. Nog steeds is goudwinning belangrijk voor de landseconomie, maar Kortzorg ziet dat het milieu hiervoor een hoge prijs betaalt.

De opbrengst van de goudvelden staat in schril contrast met de milieuschade die het aanricht. Wat is welvaart eigenlijk, vraagt Amber zich af, in dit mooie, maar gehavende Suriname?

Uitzending: zondag 18 december van 20:22u – 21:07u op NPO 2 (BNN Vara)