Oproep tot protest tegen excuses Nederland voor slavernijverleden

Drie Surinaams-Nederlandse stichtingen hebben zaterdag een oproep gedaan aan alle nakomelingen van slaven, om zondag in Paramaribo te demonstreren. Een van hen is de Federatie van Grassroots Afro Surinamers in Suriname, die deze brief aan premier Rutte schreef.

De demonstratie is gepland in de binnenstad van Paramaribo bij het beeld van Kwakoe (foto), dat een monument is ter herdenking van de afschaffing van de slavernij.

De afgelopen wee dagen was de Nederlandse minister Kaag in Suriname om de plooien met betrekking tot de aanstaande excuses van Nederland voor het slavernijverleden glad te strijken.

Maar niet iedereen in Suriname was blij met de komst van de Nederlandse minister. De organisaties die het protest organiseren, constateren volgens De Telegraaf „schandelijke beledigingen van de Nederlandse overheid aan hun adres. Rutte zegt geen herstelbetalingen te doen. Wat komt Sigrid Kaag hier doen? Hou jullie excuses voor jullie zelf. Barbaren”, zo staat volgens de krant te lezen in een toelichting bij de oproep.

De Nederlandse minister Franc Weerwind is inmiddels in Suriname en zal maandag namens de Nederlandse regering in Paramaribo aanwezig zijn bij de uitzending van de speech van Rutte over het slavernijverleden. Volgens de Federatie van Grassroots Afro Surinamers moet Koning Willem-Alexander de excuses uitspreken en geen nazaat van de transatlantische slavernij, doelende op Weerwind die van Surinaamse afkomst is.