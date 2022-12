Sinds augustus 2021 geen nieuwe cases van Malaria in Suriname

Voor het eerst sinds de beschrijving van Malaria in Suriname door Prof. Dr. Paul Flu in 1912 is de malaria transmissie in Suriname succesvol onderbroken. Sinds augustus 2021 werden er geen nieuwe nationale cases van Malaria in ons land geconstateerd. Het Ministerie van Volksgezondheid hoopt deze fantastische mijlpaal voor Suriname vast te leggen door het jaar 2022 met nul malaria cases af te sluiten.

Het behaalde succes is echter onder voortdurende druk, omdat er elke maand malaria cases uit de regio Suriname binnenkomen. Elk van deze cases kan, wanneer het niet tijdig wordt ontdekt en behandeld, een nieuwe malaria uitbraak in Suriname veroorzaken. Alertheid van alle gezondheidswerkers, maar ook van de gemeenschappen in het binnenland, blijft daarom cruciaal in de bestrijding van malaria.

In dat kader bezochten Volksgezondheidminister Amar Ramadhin en de Coördinator van het Malaria Programma, Dr. Hiwat, op donderdag 15 december 2022 de school van het dorp Kwamalasamutu waar een kinderboekje over Malaria, geschreven in de Trio taal, werd geïntroduceerd (foto onder). Kinderen in Suriname hebben geen ervaring met Malaria, maar moeten wel weten hoe zich te beschermen en transmissie te voorkomen. Immers is het risico van herintroductie continu aanwezig.

Door de kinderen in hun eigen taal te onderwijzen, wordt de drempel tot het begrip van de informatie verlaagd. De kinderen kunnen op hun beurt de informatie naar huis brengen en ook de ouderen informeren. Kinderen en schoolhoofd waren enthousiast over het boekje dat spelenderwijs werd geïntroduceerd met ondersteuning van Mevr Devloye, de Outreach Coördinator van het Malaria Programma, die ook auteur is van het boekje.

De interventies voor de preventie en bestrijding van Malaria in Suriname zijn zeer kostbaar. Zij worden mede mogelijk gemaakt door de ondersteuning van partners en donors. Inmiddels is bekend geworden dat de belangrijkste donor voor Suriname, het Global Fund to fight AIDS, Tubercolusis and Malaria, een nieuwe allocatie van 3.4 miljoen Amerikaanse Dollars beschikbaar heeft voor de nationale malariabestrijding in Suriname. De bedoeling is dat in dit kader een nieuw project wordt uitgeschreven dat naadloos aansluit op het huidige Malaria project wat eindigt in Maart 2024.

Bij het bezoek aan Kwamalasamutu waren ook de Directeur van de Medische Zending, Dhr Herman Jintie, en de Directeur van het Nationaal Herstelplan Zorg, Dhr Sprenger, aanwezig. De gelegenheid werd door Minister Ramadhin aangegrepen om tezamen met dit team in gesprek te gaan met granman Jimmy Toeroemang over de gezondheidsbehoeften van de Trio Inheemsen.

Er werden verschillende punten door de granman naar voren gebracht. Afgesproken werd dat de minister deze punten met de nodige stakeholders in Paramaribo zal bespreken om vervolgens in een formeel bezoek aan het dorp, begin volgend jaar, hier nader op terug te komen. Bij afsluiting van dit gesprek werd door granman Toeroemang dankgezegd voor het bezoek van de minister en voor de introductie van het Trio Malaria boekje.