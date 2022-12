EBS kamp met stroomstoring doordat toevoer Afobakka is uitgevallen

De Energie Bedrijven Suriname (EBS) heeft momenteel te kampen met een landelijke black-out. De elektriciteit is iets na 06.00 uur in het gehele verzorgingsgebied uitgevallen doordat de toevoer van Afobaka is uitgevallen.

Door de stroomstoring zijn ook diverse media uit de lucht. Op social media uiten mensen hun frustratie over de stroomonderbreking.

Zoals gebruikelijk bij zo een enorme stroomstoring, wordt het elektrciteitsnet geleidelijk aan weer ingeschakeld. Hoelang de stroomstoring nog zal duren is onduidelijk.

De Public Relations van de Surinaamsche Waterleiding Maatschappij (SWM), meldt dat als gevolg van de stroomonderbreking enkele productiestations in Paramaribo, Wanica en Saramacca uit bedrijf zijn. Hierdoor vindt er geen verpomping plaats en hebben verbruikers te kampen met een lage druk tot geen water.

Zodra de stroomonderbreking is opgeheven, zal de distributie weer op gang worden gebracht.