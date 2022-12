De Krabuboot vaart zondag 18 december weer uit in Rotterdam

Zondag 18 december 2022 vaart de Krabuboot voor de 2e keer uit in Rotterdam, na een super gezellige 1e editie afgelopen september. Tickets zijn 99 euro per persoon. Hiervoor krijg je een heerlijk viergangendiner met krabu in masala, live comedy en Clifton End van Cache de Lux live on stage!

Daarna gaan de voetjes van de vloer tijdens de afterparty met de band Boogiebox. Alleen naar de afterparty gaan is ook mogelijk. De boot meert tussendoor speciaal hiervoor aan om daarna weer verder te varen.

De boot vertrekt om 15:00 uur dus wees ruim op tijd! De afterparty begint om 18:00 uur en eindigt om 21:00 uur waardoor je niet te laat naar huis kunt. Er zijn genoeg gratis parkeer plekken aan de Plantagelaan 3 in Rotterdam.

Tickets zijn hier te bestellen bij Avenue Nine.

Kerstbrood en Kerstmenu

Maandag 19 december is de deadline om het kerstmenu van Avenue Nine te bestellen. Dat kan via de website https://avenuenine.nl/kerstmenu/. Dit geldt ook voor het bestellen van Surinaams Kerstbrood via https://surinaamskerstbrood.nl/

Op 13 januari 2023 staat de volgende Krabushow op het programma in Villa Thalia in Rotterdam. Passion treedt weer live op. Tickets zijn nu al hier verkrijgbaar.