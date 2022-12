8 december strafproces geschorst na wraking rechter

Het 8 december strafproces in Suriname is vanmorgen geschorst. Dit nadat de advocaat van de veroordeelde oud-legerleider Desi Bouterse een van de rechters wraakte.

Het gaat om rechter Kamperveen, die volgens advocaat Irvin Kanhai familie is van André Kamperveen sr., een van de vijftien vermoorde Surinamers.

Wraking is een procedure bij de rechtbank, die bedoeld is om de objectiviteit van een rechter te beoordelen. Het is daarmee een middel ter verzekering van de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de rechter.

Volgens Kanhai zou rechter Kamperveen geen onafhankelijk oordeel kunnen vellen.

Na de wraking werd de zitting geschorst. Er moet nu een nieuwe rechter moet worden gekozen om een uitspraak te doen over de wraking. Tot dan kan het strafproces geen voortgang vinden.