Minister Kaag ontmoet president Santokhi in Suriname

De Surinaamse president Santokhi heeft zojuist de eerste vicepremier en minister van Financiën van het Koninkrijk der Nederlanden, mevrouw Sigrid Kaag, ontvangen op het Kabinet van de President.

Kaag is naar Suriname gekomen om te praten over het voornemen van de Nederlandse staat om excuses aan te bieden voor het slavernijverleden. Vooral de geplande datum – 19 december – voor het “betekenisvolle moment”, zoals premier Mark Rutte het eerder noemde, is bij sommigen slecht gevallen.

De dag begon met een ontmoeting met president Chan Santokhi.