Man dood nadat hij met voertuig van de weg raakt en over de kop slaat

Bij een verkeersongeval vanmorgen in Suriname, is de bestuurder van dit voertuig ter plaatse om het leven gekomen. Het zou gaan om een eenzijdig verkeersongeval dat rond 09.00u plaats vond aan de Meursweg.

Het slachtoffer is een man die alleen in het voertuig zat en door nog onbekende oorzaak van de weg raakte. Hij belandde met het voertuig op z’n kop in de langs de weg lopende trens.

De man werd uit het voertuig gehaald en vertoonde geen teken van leven. De Surinaamse brandweer was ter plaatse voor assistentie.

Hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren is niet bekend. De politie doet verder onderzoek naar de toedracht van het ongeval.