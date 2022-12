Man die passagiers cocaïne uit Suriname via Schiphol liet smokkelen opgepakt

De Koninklijke Marechaussee heeft begin deze maand een 37-jarige man op Schiphol aangehouden op verdenking van het organiseren en faciliteren van diverse drugstransporten uit Suriname.

Naar aanleiding van diverse aanhoudingen voor drugssmokkel van passagiers uit Suriname, startte het Drugsteam Schiphol (DTS) van de Koninklijke Marechaussee onder leiding van het Openbaar Ministerie Noord-Holland een onderzoek.

Tijdens het onderzoek kwam de 37-jarige verdachte in beeld. Hij wordt verdacht van het organiseren en faciliteren van drugstransporten van Suriname naar Nederland.

In het onderzoek is tevens een 49-jarige Amsterdammer aangehouden op verdenking van het afhalen van de drugskoeriers en is de woning van een 36-jarige man uit Amsterdam doorzocht. De 37-jarige verdachte zit vast. De Koninklijke Marechaussee doet onder leiding van het OM Noord-Holland verder onderzoek.

Meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten meldt de Koninklijke Marechaussee vandaag.