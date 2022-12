ENVY Classy end of the year Urban Gala op 30 december in Ballroom Prince

Het ‘ENVY Classy end of the year Urban Gala’ op 30 december in de Ballroom Prince in Suriname, is een onvergetelijk evenement dat u niet wil missen. Laat u verleiden door heerlijk eten, eersteklas drankjes en verbluffend entertainment terwijl u de glamour en glitz van de avond op u af laat komen.

Nationale en internationale DJ’s en Surprise acts zorgen voor een avond om nooit te vergeten. De dresscode is sexy gala want het wordt een en al glitter and glamour, hetgeen overigens niet verplicht is maar wel een prachtige uitstraling geeft aan het feest. Koop nu uw kaarten voor dit exclusieve evenement.

Deze zijn beperkt beschikbaar, dus wees er snel bij om ervoor te zorgen dat u erbij bent en geniet van een nacht om nooit te vergeten. Met diverse VIP pakketten beschikbaar, is er voor ieder wat wils. Reserveer nu uw plaats door te bellen naar +597 7251511 of door online kaarten te kopen via www.desirable-events.com.

Laat dit het moment zijn waarop u zich laat omringen door luxe en verfijning en een exclusieve End of the year viert en geniet van een avond om nooit te vergeten.

Desirable Events is gericht is op het creëren van onvergetelijke evenementen voor een breed scala aan klanten en verschillende industrieën. Ze combineren doorgewinterde kennis met inspiratie en vindingrijkheid, transformeren locaties en bieden uw gasten een echte unieke ervaring.