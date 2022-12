WK droom Marokko spat uiteen na verlies tegen Frankrijk

Marokko is er vandaag niet in geslaagd de finale van het WK in Qatar te bereiken. De Atlas Lions verloren de historische halve eindstrijd tegen Frankrijk met 2-0.

WK titelhouder Frankrijk wist al vroeg in de wedstrijd te scoren; Hernandez zorgde in de 5e minuut voor de 1-0. De tienduizenden Marokkaanse fans in het stadion schreeuwden hun ploeg nog eens naar voren, maar het haalde niets uit.

De Franse invaller Kolo Muani zorgde uiteindelijk in de 79e minuut voor de 2-0, waardoor de wedstrijd beslecht werd.

Frankrijk speelde vanavond haar zevende halve finale op het WK. De finale wordt zondag dus gespeeld tussen Frankrijk en Argentinië.