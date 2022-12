Lichaam dood gevonden 26-jarige man vertoont schotwond

De man die dinsdagmiddag dood werd aangetroffen in een auto in de verbindingsweg tussen de Van Hattemweg en de Libanonweg, is de 26-jarige Etchevery Kasantirto.

Het slachtoffer werd voorover gebogen op de passagiersstoel van de grijs gelakte auto (foto) aangetroffen, met zijn hoofd op de vloer. Zijn lichaam vertoonde een schotwond en was met bloed besmeurd.

Het kan niet anders dan dat de man door een misdrijf om het leven is gebracht en in het voertuig is achtergelaten.

De zaak is ter plaatse overgedragen aan de afdeling Kapitale Delicten van de Surinaamse politie, die de zaak verder zal onderzoeken.