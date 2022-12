Speurhond op Schiphol onderschept 1 kilo cocaïne in pakket met takken uit Suriname

Speurhond Ego van de Nederlandse douane heeft in een pakket met takken uit Suriname 1 kilo cocaïne onderschept. De vondst werd gedaan op Schiphol.

Veel van de vondsten van de douane op Schiphol zijn te danken aan de bekwame speurhond. “De prestaties van Ego doen dan ook ons eigen ego groeien”, aldus de douane.

Ego had in september reeds een hoeveelheid hasj onderschept in luchtvrachtzendingen naar Suriname en Bonaire.

De verdovende middelen werden gevonden in een naaimachine, sieradenreiniger en een speelgoedtrein.