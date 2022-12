Samenwerking legers Suriname en Frans-Guyana ook in 2023 voortgezet

De bevelhebber van het Surinaamse Nationaal Leger, kolonel Werner Kioe A Sen, bracht van maandag 5 tot woensdag 7 december 2022 een bezoek aan de commandant van de Franse strijdkrachten in Frans-Guyana, de generaal-majoor Xavier Buisson. Dit gebeurde in het kader van de elfde regionale vergadering over militaire uitwisseling (XI RREM).

Het doel van deze bijeenkomst was om de bilaterale overeenkomst voor gezamenlijke oefeningen, patrouilles en informatie-uitwisselingsmomenten voor het dienstjaar 2023 en eventuele wederzijdse steun te bespreken.

Ook bracht de Franse commandant een eerbetoon aan de luitenant-kolonel Franklin Blokland, voormalig commandant van de Surinaamse Marine, die op vrijdag 16 november 2022 is heengegaan.

Beide delegaties kwamen overeen deze ontmoeting aan hem op te dragen. Dit jaar was het de beurt van de Franse strijdkrachten om deze meeting te organiseren. In 2023 zal de XII RREM in Paramaribo plaatsvinden.