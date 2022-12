De in Suriname geboren Giano Currie is al ruim 15 jaar actief als fine art fotograaf en wordt in de laatste editie van het tijdschrift Miami Vibes ook geprezen voor zijn unieke stijl, die bij velen in de smaak valt.

Miami Vibes is een luxueus tijdschrift met haar focus op hoge kwaliteit en samenwerkingen stimuleert tussen geïnspireerde individuen uit de hele wereld van mode, beauty, entertainment en kunst.

Het artikel uit Miami Vibes is hier te lezen.