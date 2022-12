Argentinië walst over Kroatië heen in halve finale WK Qatar

In Sportcafé Munder werd vanmiddag flink gejuicht (foto) na de drie doelpunten die Argentinië maakte in de halve finale van het WK in Qatar tegen Kroatië. De Argentijnen walsten in het Lusailstadion over de Kroaten heen en wisten de wedstrijd met 3-0 te winnen.

Argentinië wist na ruim een half uur spelen op voorsprong te komen na een penalty, die Lionel Messi erin schoot. Slechts 5 minuten later counterde Argentinië naar 2-0, door een doelpunt van Julián Álvarez.

Het was diezelfde Álvarez die op aangeven van Messi het derde doelpunt in de 69ste minuut scoorde.

De volgende wedstrijd in de halve finale is morgen, woensdag 14 december, wanneer Marokko het opneemt tegen Frankrijk.

De winnaar van deze wedstrijd komt op zondag 18 december uit tegen Argentinië in de finale van het WK. Zaterdag 17 december is er een troostfinale die de nummers 3 en 4 zal bepalen.