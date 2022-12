Alerte omstanders houden auto-inbreker bij NIS op heterdaad aan

De 34-jarige Rodney S. is door de politie in Suriname aangehouden wegens diefstal van zijspiegels en ruitenwisser van een auto.

Zaterdagavond was de verdachte met nog een kompaan bezig in een voertuig aan de mr. Jaggernath Lachmonstraat voor NIS in te breken. Ze hebben daarbij twee zijspiegels en een ruitenwisser van een geparkeerde auto weggenomen.

Een van hen is door alerte omstanders aangehouden, terwijl de andere kans zag om met de buit weg te vluchten. Rodney is aan de politie van Flora overgedragen.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is hij in verzekering gesteld. De verdachte ontkent de diefstal met klem.