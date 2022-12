Welles zegt ‘sorry’ voor alle pijn en negativiteit online veroorzaakt

De bekende Surinaamse comedian en acteur Ruben Welles heeft in een bericht op Facebook aangegeven dat hij besloten heeft om zijn privéleven niet meer met de wereld te delen, omdat volgens hem niet iedereen ermee om kan gaan.

Welles zegt dat hij een entertainer blijft maar beperkingen zal aanbrengen. Hij biedt zijn verontschuldigingen aan voor alle pijn en negativiteit die hij online heeft veroorzaakt.

“Ik wilde jullie laten weten dat ik moeite heb gehad met het verwerken van het verlies van mijn vrouw. Ze is plotseling uit ons leven verdwenen en iedereen heeft hier pijn van.

Er moet altijd iemand de schuld krijgen, en ik neem die graag op me omdat mijn vrouw hetzelfde zou hebben gedaan als het andersom was. Het blijft een moeilijke situatie voor ons allemaal, maar het leven gaat door.

Ik heb besloten om mijn privéleven niet meer met de wereld te delen, omdat helaas niet iedereen hiermee om kan gaan. Ik blijf een entertainer, maar ik zal beperkingen aanbrengen.

Ik wil mijn excuses aanbieden voor alle negativiteit of pijn die ik online heb veroorzaakt en ik hoop dat we vanaf nu in een positieve richting kunnen bewegen.

Ik zal proberen voor de kinderen te zorgen en te werken aan het herstel van een harmonieuze relatie met mijn schoonfamilie en kinderen.

Ik weet dat mijn vrouw door ons allemaal zal worden gemist en ik hoop dat we elkaar, waar we ook zijn, kunnen steunen in deze moeilijke tijd”, aldus de man van de in juni overleden zangeres Cheryll Welles-Rijger.