Vaccineren tegen Covid-19 met Pfizer-vaccin weer mogelijk

Het ministerie van Volksgezondheid heeft op woensdag 7 december een partij Pfizer-vaccins als donatie mogen ontvangen van Nederland. Het gaat om 19.890 vaccins die in maart 2023 zullen vervallen.

Er is een bilaterale donatie overeenkomst getekend tussen Suriname en Nederland. Eerder dit jaar is Suriname op zoek gegaan naar vaccins tegen het SARS-CoV-2 virus en heeft Nederland positief gereageerd op het verzoek.

Nederland heeft eerder reeds geholpen in de strijd tegen Covid-19 en ook waar nodig de ondersteuning aangeboden voor de gezondheidssector in Suriname.

Er zal gewerkt worden aan een vaccinatie campagne vanuit het ministerie om zoveel mogelijk mensen te laten vaccineren.

Voor het vaccineren kan men bij terecht bij het BOG Medisch Centrum aan de Rode kruislaan 22 van maandag tot en met vrijdag en wel van 08:00-13:30 uur.

Een ieder boven 12 jaar die nog niet is gevaccineerd kan zich aanmelden. Voor booster, 3de of 4de vaccinatieprik kan men ook langslopen, indien de laatste vaccinatie 4 maanden terug is geweest.

De Surinaamse samenleving wordt opgeroepen om zich te beschermen tegen ernstige verloop van Covid-19 door zich te laten vaccineren.