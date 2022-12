SK-GROUP uit Zuid-Korea wil investeren in Suriname

Op zaterdag 10 december was een handelsdelegatie uit Zuid-Korea, de SK-group, op bezoek bij president Santokhi. Zij hebben interesse getoond in investering en samenwerking.

De SK-group heeft serieuze interesse om te investeren in Suriname. Deze interesse is een gevolg van het bezoek van Jang Sung Min, een speciale afgezant van de Zuid-Koreaanse president Yoon Suk Yeol, aan president Santokhi eerder dit jaar.

De SK- group is een bundeling van bedrijven in verschillende sectoren en is het 2e grootste conglomeraat van Zuid-Korea. De SK- group heeft onder andere belangstelling in de olie- en gassector, carbon credits, toerisme en agrarische sector. De investering zal meer werkgelegenheid voor de Surinaamse bevolking creëren.

Suriname kijkt ook uit naar een strategische samenwerking op het gebied van gas, waar Zuid-Korea enorme ervaring mee heeft.