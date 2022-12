Scheidsrechter naar huis gestuurd na chaotische clash Nederland-Argentinië

WK scheidsrechter Mateu Lahoz, die na het leiden van de chaotische wedstrijd tussen Nederland en Argentinië in de kwartfinales van het WK in Qatar onder vuur stond, is naar huis gestuurd.

Lionel Messi leidde de kritiek op zijn optreden nadat de scheidsrechter een recordaantal gele kaarten had uitgedeeld voor een WK-wedstrijd. De WK-clash tussen Argentinië en Nederland heeft de bijnaam van de Battle of Lusail.

Maar liefst 15 spelers kregen een gele kaart op het veld terwijl Denzel Dumfries werd weggestuurd na de penalty shoot-out.

Argentinië-manager Lionel Scaloni en coach Walter Samuel zagen ook geel. Cope meldt dat de Spaanse scheidsrechter geen wedstrijden meer krijgt en naar huis is gestuurd.

Nederland heeft de wedstrijd na strafschoppen verloren. Nederland stond 2-0 achter maar kon de score net voor het einde terugbrengen naar 2-2. Beide doelpunten werden door invaller Wout Weghorst gescoord, waarna er een verlenging volgde.

Deze eindigde ook in een gelijkspel en dus moesten penalty’s de uitkomst brengen. Een spannende reeks waarbij Virgil van Dijk en Steven Berghuis de eerste twee strafschoppen misten.

Argentinië miste maar één keer via Enzo Fernández en daarmee eindigde de droom van Van Gaal en zijn groep om wereldkampioen te worden.