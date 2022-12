Nationaal Comité Slavernijverleden over excuses: ‘Afro-Surinamers moeten eensgezind optrekken’

Het Nationaal Comité Slavernijverleden heeft vandaag laten weten dat zij het besluit van de Nederlandse regering, om Sigrid Kaag, Minister van Financiën en viceminister-president naar Suriname af te vaardigen, apprecieert. Het komen naar Suriname van Kaag is op voorstel van de voorzitter van het Nationaal Comité Slavernijverleden, dhr. Johan Roozer. Het comité blijft bij haar standpunt dat het aanbieden van

excuses door Nederland te gehaast en onzorgvuldig is voorbereid.

De historische situatie van Suriname is een heel andere dan die van Nederland of de Antillen. Door de trans-Atlantische handel werden miljoen Afrikanen tegen hun wil ingebracht en gehouden in een slavernijsysteem, ook in Suriname gebeurde dit, wat ons land maakt tot plaats delict.

Meer dan logisch dan dat hun nazaten worden betrokken bij het proces van erkenning, excuses en herstel. Daarnaast zijn de Surinaamse regering, het parlement en de organisaties die betrokken zijn bij het slavernijverleden niet geïnformeerd over de voornemens om excuses aan te bieden voor het slavernijverleden deze maand.

Het slavernijsysteem dat bijkans 300 jaar heeft geduurd kenmerkte zich door de meest wrede vormen van onderdrukking en dehumanisering, maar ook door het voortdurend insteken met en hanteren van verdeeldheidssystemen. In vele gevallen worden deze systemen ook door nazaten in verbeterde vorm tegen elkaar ingezet, wat niet bevorderlijk is voor het leiderschap en het dienen van het gemeenschappelijk belang.

Het Nationaal Comité Slavernijverleden, roept daarom alle nazaten van de slaafgemaakten op om de gelederen te sluiten en een vuist te maken. Het Nationaal Comité zegt dat Afro-Surinamers nu meer dan ooit eensgezind moeten optrekken.

Niemand heeft het monopolie over het slavernijdossier. Het proces van eerherstel en genoegdoening moet samen bepaald en doorlopen worden. De komst en aanwezigheid van de viceminister-president Kaag moet aangegrepen worden om eensgezind een duurzame basis te leggen voor samenwerking om op een waardige wijze invulling te geven aan vereffening van de schuld van het slavernijverleden.