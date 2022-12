Moeder, dochter en zoon behalen op 1 dag Master-bul

Een unicum vandaag op het Polytechnic College Suriname (PTC). Rinia Douglas is samen met haar dochter (Latoya Laurens) en zoon Otniël Douglas afgestudeerd als Master of Business Administration in Innovation & Technology.

Het drietal is door Ruben Ravenberg begeleid.

Het Polytechnic College Suriname is een hogeschoolinstelling in Suriname die zich richt op beroepsgerichte technische opleidingen. Het werd op 21 februari 1997 opgericht in Paramaribo.

In 2014 werd een tweede vestiging geopend in Nickerie in de richtingen Werktuigbouwkunde, Agronomie en ICT.