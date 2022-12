Gratis White Night op kerstnacht en 1ste kerstdag in Suriname

Op zaterdag 24 december vindt de grootste White Night van Suriname plaats in Roeli’s Event Venue georganiseerd door Anything International & Tour De Su.

Het evenement is geheel gratis voor een ieder boven de 18 jaar! Het enige wat je daarvoor hoeft te doen is gratis via deze registratie link registreren.

Op dezelfde locatie zal Tour de SU, de volgende dag op 1ste kerstdag zondag 25 december, voor het eerst een Bollywood event neerzetten. Voor dit evenement worden internationale artiesten gehaald en beloofd daarom een gigantisch spektakel te worden.

Er is muziek van Vicadi Singh & Tony Cuttz uit Guyana, Diamonds 2000 onder leiding van Hans Jagbandhan uit Nederland en Kasimex houseband uit Suriname alsook Dj Crazy Needle & Venom.

Het evenement is een samenwerking met Anything International en de organisatie beloofd een stage neer te zetten voor de hindustaanse gemeenschap, waar optimaal van zal worden genoten. De productie ligt in handen van Roeli’s Lighting & We Proyekt.

Ook deze Bollywood White Night is volledig gratis voor een ieder boven de 25 jaar! Registreren hiervoor kan via deze unieke link. Via de Facebook pagina’s van Tour De Su & Anything International kom je ook snel en makkelijk op de registratie link.

Wil je een van deze evenementen beleven middels een VIP experience bel dan snel naar +5978953658 | +5978640736 en reserveer een pakket.