Criminelen proberen kluis tankstation te kraken: doos met geld weggenomen

Vijf inbrekers hebben maandag in de vroege ochtend de glazen voorgevel van een shop van een tankstation aan de Mr. Jaggernath Lachmonstraat in Suriname ingeslagen. Ze hebben daarna een onbekend geldbedrag, dat in een kartonnen doos was bewaard, weggenomen.

De indringers probeerden ook de kluis van de shop te kraken, maar dar is hen niet gelukt.

De politie van Flora werd ingeschakeld, die na de melding ter plaatse ging. Er zijn camerabeelden waarop de handelingen van de daders zijn vastgelegd.

Van de inbrekers ontbreekt vooralsnog elk spoor.