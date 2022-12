Broers wegens mishandeling, bedreiging en vernieling aangehouden

De gebroeders Moreno D. (19) en Singé D. (22) zijn het afgelopen weekend door de politie aangehouden wegens mishandeling en bedreiging van een vrouw op een appartementencomplex aan de Lalawweg in Suriname. Daarnaast wordt hen ook vernieling van een auto van de aangeefster verweten.

Het duo is op zaterdag 10 december naar het appartementencomplex geweest. Mevrouw C., een veertiger met wie ze het vaker aan de stok hebben, ontdekte Singé bij haar watertank. Ze was op dat moment op het balkon van de bovenverdieping.

Bij het zien van de verdachte maakte ze lawaai, waarna hij de benen nam. Tijdens de vlucht viel een fles rattengif uit de broekzak van Singé, die door buren is aangetroffen. Het vermoeden bestaat dat de verdachte voornemens was om vergif in het water in de durotank te doen.

Beide broers Moreno en Singé, die naderhand terugkwamen vielen de aangeefster aan, die zich intussen op de begane grond bevond. Ze bekogelden haar met stenen, waardoor ze zwellingen aan haar rug en schouder heeft opgelopen. Ook hebben de verdachten vier vuilniszakken met vuil, die in de nabije omgeving waren geplaats op haar auto gedumpt en het voertuig vernield.

De politie van Livorno werd ingeschakeld, die beide verdachten in de omgeving van het appartementencomplex in de kraag heeft gevat.

Uit een buurtonderzoek blijkt dat de verdachten een last zijn voor de mensen. De verdachten wonen niet op het appartementencomplex, maar komen daar om het leven van de mensen zuur te maken. In het belang van het onderzoek is het duo na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.