Smerig visverwerkingsbedrijf gesloten: eigenaar op de bon geslingerd

De buurtmanagers van Uitvlugt in Suriname hebben in samenwerking met de bestuursdienst en het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG) donderdagmorgen wederom een bezoek gebracht aan een visverwerkingsbedrijf in het ressort.

Ter plaatse aangekomen bleek dat de ondernemer ondanks aanmaning van de autoriteiten om te stoppen met het ontplooien van zijn verwerkingswerkzaamheden toch doorging.

Vanwege onhygiënische bereiding van de aangetroffen visproducten werden die ter vernietiging in beslaggenomen. Ook stuitte de instantie op een illegale vuilstortplaats. Voor al deze zaken werd de verwerker op de bon geslingerd.

De ondernemer zal een fikse boete betalen bij het Surinaamse Openbaar Ministerie.