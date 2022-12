Owru Yari warming-up vrijdag 30 december met La Fiesta

Voor we echt afscheid van het oude jaar nemen kun je op de laatste vrijdag van 2022 nog één keer helemaal los gaan en opwarmen voor Owru Yari op de gezellige *OWRU YARI WARMING-UP PARTY* vrijdag 30 december 2022 van 23.00u – 04.00u in de Sir Winston Club te Rijswijk (Zuid-Holland). Regel je kaarten hier.

Iedereen is dan in een oud-op-nieuw stemming en daarom wordt het extra gezellig op het laatste feestje van het jaar met live muziek van LA FIESTA! Ook de DJ’s *MEO MANIA *SHAR en *SHANN zijn van de partij.

Het wordt weer een echte Carifesta avond zoals je van hen gewend bent en een dag om nooit te vergeten, met gezelligheid, leuke mensen en altijd een topsfeer, dus haal je kaarten op tijd! Carifesta staat garant voor kleurrijk publiek en lekkere Caraibische muziek, waaronder de leukste merengue, zouk, soca, bubbling, dancehall, chutney, kaseko en kawina hits!

Kaarten zijn in de voorverkoop alleen online te verkrijgen hier via Eventbrite. Op de dag zelf kun je ook een kaart aan de deur kopen. EXCLUSIEF: Boek een eigen VIP TAFEL op een premium plek. Bel of ap 06-26328025 voor meer info.

OWRU YARI WARMING-UP PARTY

Datum: vrijdag 30 december 2022

Tijd: 23.00u – 04.00u

Locatie: Sir Winston Club (ingang Casino)

Adres: Generaal Eisenhowerplein 27, Rijswijk (ZH)

Gratis parkeren: hoek Lange Kleiweg / Kessler Park

VIP TAFELS – Info: 0626328025 of www.carifesta.nl

Surinaamse catering aanwezig!