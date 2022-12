Familieruzie over perceel eindigt in kappartij

Een familieruzie aan de Boven Verwachtingweg in Suriname is vrijdagochtend geëscaleerd en in een kappartij geëindigd, waarbij de oorschelp van de 24-jarige S.P. deels eraf is gehakt. In totaal werden vier personen met verschillende verwondingen met de ambulance naar het ziekenhuis afgevoerd.

Naar verluidt gaat het om een twist over een gecoupeerd perceel in het ressort Santodorp, waar partijen al maanden in verwikkeld zijn. S.P. vroeg aan zijn oma om een afdakje te verwijderen, omdat dat in de weg zou staan om zijn schutting verder af te ronden. Er ontstond een ruzie daarover waarbij de Surinaamse politie erbij werd gehaald.

Nadat partijen door de politie werden gehoord reed de politie weg. Vervolgens zou de tante E.P. (50) het slachtoffer rekenschap gaan vragen. Er ontstond wederom ruzie waarbij S.P. een bierfles in de richting van zijn tante gooide. De tante werd in het gelaat geraakt en liep verwondingen op.

De zoon J.E. (27) van de de tante en een nicht S.P (30) bemoeide zich vervolgens met de zaak, waarbij S.P. werd mishandeld en een deel van zijn oorschelp werd afgehakt. De andere drie personen liepen verschillende verwondingen op.

De politie verscheen wederom ter plaatse en schakelt een ambulance in. Nadat de vier personen medisch zijn behandeld zijn ze na te zijn verhoort bij een hulpofficier voorgeleid. Het slachtoffer S.P. werd heengezonden terwijl de overige drie familieleden in verzekering zijn gesteld.