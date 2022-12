Biza-minister lanceert BASS bij 65-jarig bestaan CBB

Alle Bureaux voor Burgerzaken (BvB) van het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) zijn middels de Bevolkings Administratie Systeem Suriname (BASS) met elkaar verbonden. Dit is een webapplicatie die tijdens het 65-jarig bestaan van het CBB op 9 december, in gebruik is genomen.

BASS moet ervoor zorgen dat de dataverwerking veel sneller plaatsvindt, waardoor de burgerij niet weken hoeft te wachten op de verwerking van onder andere een verhuizing. Dit kan nu binnen een dag.

“Dit kan eindelijk na 65 jaar. Deze leiding is bezig met een inhaalslag,” zegt een trotse minister Bronto Somohardjo van Binnenlandse Zaken (Biza). Hij noemt verder het bewerkstelligen van de klantgerichtheidstrainingen, e-loketten en het openen van BvB’s kantoren als de grote mijlpalen.

Het succes van deze leiding is volgens de bewindsman, mede te danken aan de onderlinge respect voor elkaar en de goede communicatie met de CBB’ers. Het streven is dat de relatie nog sterker wordt. De minister bedankte daarbij de directie en alle CBB’ers voor hun inzet. Daarnaast zijn ook de kritieken van de samenleving meegenomen om de dienstverlening verder te professionaliseren.

Biza-directeur Nasier Eskak noemt 65-jaar een mijlpaal voor het ministerie, met name CBB. In zijn toespraak ging hij kort in op de geschiedenis en totstandkoming van het CBB dat toen bekend stond als Burgerlijke Stand en de Bevolkingsregistratie. Het CBB is volgens hem, niet meer in de organisatie fase fase, maar sinds deze regering aanzit in de integratiefase.

In deze fase wordt gezamelijk bekeken om het CBB conform haar taakstelling, naar dat niveau te brengen zodat ingespeeld wordt op het steeds continu verbeteren van de dienstverlening naar de samenleving toe. Biza stelt er, volgens directeur Eskak, alles in het werk zodat CBB een gezonde groei meemaakt.

Ook CBB-directeur Anastatia Kanapé-Pokie en de voorzitter van De Nationale Assemblee Marinus Bee, hebben tijdens deze viering een toespraak gehouden. DNA heeft volgens Bee ook een rol in deze, gezien alles wat CBB doet gestoeld is op basis van wetgeving. Hij gaf aan hoe belangrijk het is om samen te werken met deze organisatie en hoe CBB is gegroeid. “Laten we een voorbeeld zijn van hoe je een organisatie moet transformeren.”

Bee gelooft erin, dat CBB binnen drie jaren heel hoog zal worden aangeschreven. Hij is erg trots op deze organisatie en ook Biza in zijn geheel. En het traject dat is ingezet om als dienaar te zijn en dat zij als voorbeeld kan zijn voor de rest.

65-jaar CBB is feestelijk afgesloten op het hoofdkantoor met onder ander een cookout van de verschillende afdelingen.