Wijlen Roy Ristie ontvangt postuum D66-award

De bekende Amsterdammer van Surinaamse komaf, Roy Ristie (wijlen) ontving vandaag postuum een award voor zijn inzet binnen de politieke partij D66. Naast Ristie zijn ook genomineerd het Rotterdamse gemeenteraadslid Joan Nunnely en Europarlementariër Samira Rafaella, beide zeer goed bevriend met Roy Ristie gedurende zijn leven.

Na bijkans 40 jaar radio maken en maatschappelijke activiteiten zoals het 30 juni-1 juli comité alsook het mondig maken van burgers tegen de overheid, betrad Roy Ristie in 2010 op 57-jarige leeftijd de Amsterdamse politiek. Een opvallende stap, voor iemand die altijd tegen de politieke traagheid vocht.

Welk stempel heeft Roy Ristie achtergelaten in de politiek? Een gesprek met zijn campagneleider en vriendin Roshnie Phoelsingh.

Waarom besloot Roy de politiek in te gaan?

Phoelsingh: “Meer mens, minder overheid. Meer contact, minder systeem. Dat waren de basisuitgangspunten van Roy in zijn totale carrière, die ook ten grondslag hebben gelegen aan zijn politieke stap in zijn eigen woonplaats. Amsterdam Zuidoost, een stadsdeel met 130 nationaliteiten, dat een eigen sociale dynamiek tot gevolg had. De grootschalige vernieuwing van de Bijlmer had destijds mooie nieuwe gebouwen en Phoenix woningen opgeleverd, maar investeringen in educatie, sociale leefbaarheid en kansen voor jongeren, gingen Roy te traag. Hij werd zelfs overvallen in de avondwinkel in Holendrecht. Senioren uit het tegenover gelegen seniorencomplex durfde hun huis niet meer uit. Niet lang daarvoor werd het belangrijkste burgerparticipatiebureau in Zuidoost opgeheven, volgens de wijkopbouwers omdat burgers te mondig werden gemaakt tegen de overheid. Deze combinatie van factoren zorgde ervoor dat Roy zich nu naar de politiek arena begaf om vanuit die plek de stem van het volk in Zuidoost te zijn. Maar daar moest hij iets voor opofferen, een keuze tussen zijn hart en het groter belang.

Wat moest hij opofferen?

Phoelsingh: “Roy kwam in de jaren 70 naar Nederland vanuit Suriname. Zijn Surinaams paspoort wilde hij nooit inleveren omdat hij van mening was dat de historische band tussen Suriname en Nederland, die hij beschreef als een moeder-kind relatie, hem nooit voor de keus kon stellen om te kiezen tussen 2 paspoorten. Hij was ingezetene van Nederland met een permanente verblijfsstatus, met behoud van het Surinaams paspoort. Maar om gekandideerd te worden voor sommige verkiezingen, moet je de Nederlandse nationaliteit bezitten. Dat was het moment dat hij na tientallen jaren zijn Surinaams paspoort moest inleveren en het bekende rode boekje nam. Het heeft hem een tijdje beziggehouden maar uiteindelijk koos hij voor het algemeen belang, want zijn missie was burgers actiever te vertegenwoordigen op het juiste niveau.”

Waarom D66?

Phoelsingh: “Roy handelde altijd vanuit zijn eigen kracht. En dat was dichtbij zichzelf blijven, met veel humor, levendigheid, zelfspot en zich continue afzetten tegen sociale druk of opgelegde systemen. Wars van regels. Vanaf zijn tienerjaren. Reeds op zijn 17de, zijn besloot hij zijn eigen weg te gaan. In het Suriname van toen was dat normafwijkend. Het werd radio-maken, dj-en en de toenmalige jeugd in Suriname empoweren, in plaats van de geijkte studiekeuzes toentertijd in Suriname. Roy verstond de kunst om het zelfbeschikkingsrecht en de individuele vrijheid te combineren met ongekende empathie en oog voor de mens en communities. D66 paste voor hem het beste bij die principes.”

Campagneleider worden van iemand die niet van regels houdt, hoe doe je dat?

Phoelsingh: “Als campagneleider van de eigenzinnige Roy moest je inderdaad van goede huizen komen om een gebalanceerde weg te vinden tussen 4 factoren: de vooraf vastgestelde campagneregels op landelijk niveau vanuit het hoofdkantoor, vervolgens de kaders van de stedelijke afdeling in Amsterdam, daarnaast de aparte smaak van het kiezerspubliek in Zuidoost met 130 nationaliteiten en tevens Roy dichtbij zichzelf te laten blijven. En daar moest ik allemaal draagvlak voor zien te krijgen in de campagne overleggen met alle campagneleiders. Bijvoorbeeld het bedenken van een speciaal Roy Ristie give me hope– liedje, geheel tegen de algemene campagneregels van D66 in maar wel erg aansluitend op de smaak van grote delen in Zuidoost. Daarnaast ook het houden van townhall-meetings die aansloten op de Zuidoost-bewoner maar die totaal afwijkend waren van de kaders. Uiteindelijk kreeg ik toestemming van D66 om af te wijken van de landelijke regels en de stedelijke kaders. En het heeft ervoor gezorgd dat we zelfs de landelijke kamerleden op bezoek kregen. In 2010 kwam Roy met voorkeursstemmen in de raad en in 2014 toen hij lijsttrekker was, werd het aantal zetels verdubbeld.”

Wat zegt deze award over Roy?

Phoelsingh: “Roy heeft van 2010 tot 2018 in de actieve politiek gezeten. Zijn taak uitoefenen als volksvertegenwoordiger nam hij zeer serieus, vaak zelfs tot grote ergernis van zijn collega’s in de raad. Het leverde zelfs nieuwskoppen in de krant en op tv. Maar ondanks dat hij in 2018 stopte, bleef Roy dicht bij zichzelf: diversiteit en inclusie waren voor hem geen mode-woorden maar intrinsieke waarden. Deze award leert ons opnieuw dat we mensen moeten eren wanneer ze leven want we weten niet wanneer je wordt teruggeroepen. Maar last but not least: deze award hoort alle vrienden toe die meegeholpen hebben zodat Roy, de informele burgemeester van Zuidoost, zijn handen vrij had om de hele dag onvermoeid op straat te zijn en een luisterend oor te bieden aan de burgers. En in het bijzonder aan de inmiddels ook wijlen D66-er Henri Buttner, die zijn kameraadschap zo serieus nam, dat hij me zelfs uit de intensive care van het AMC, belde om zich te verontschuldigen dat hij niet kon flyeren. Dit is een voorbeeld van de intrinsieke menselijke maat die zeer belangrijk is voor het vertrouwen in politici. Anno 2022, een juiste balans vinden tussen systemen, robots bij de overheid en interpersoonlijke relaties.”

Roy Ristie overleed zeer onverwachts op 3 december 2021 in het AMC in Amsterdam. Zijn lichaam ligt begraven in Suriname op begraafplaats Marius Rust. De diversiteid en inclusie-award van D66 wordt dit jaar voor het eerst uitgereikt.