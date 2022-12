Tilburgse rapper (30) doodgeschoten op Curaçao

De 30-jarige rapper Boechi uit Nederland is donderdagnacht doodgeschoten op Curaçao. Volgens De Telegraaf gebeurde dat na een ruzie aan de Rooseveltweg in Santa Maria, een wijk van de hoofdstad Willemstad.

Bronnen op het eiland melden dat hij bij een foodtruck vanuit een auto zou zijn neergeschoten. De krant schrijft dat een bron zou hebben verklaard dat er een man aankwam, die de ketting van Boechi wilde hebben.

Een andere lezing is dat er een discussie was om iets, die uit de hand liep. Die andere man begon ineens te schieten, aldus de krant. De politie heeft de zaak in onderzoek.

Voor zover bekend is er nog niemand aangehouden.

De Tilburger, wiens echte naam Ruchendell Windster is, brengt sinds ruim twee jaar muziek uit. Hij zou eind deze maand op Curaçao een optreden geven met enkele andere Antilliaanse artiesten.