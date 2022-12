Ook legale landingsbaan onklaar gemaakt

Een legale landingsbaan te Avanavero die voor illegale landingen gebruikt werd, is onklaar gemaakt op 1 december 2022.

Het Openbaar Ministerie in Suriname (OM) is heel duidelijk in het beleid voor de bestrijding van(transnationale) drugscriminaliteit.

Met gebruik van explosieven zijn de afgelopen periode in totaal 4 landingsbanen onklaar gemaakt door het Justitieel Interventie Team (JIT) met ondersteuning van het Nationaal Leger. De landingsbaan te Tibiti is op 9 september 2022 onklaar gemaakt, van Goliath en van Saraban respectievelijk op 5 oktober 2022 en 2 november 2022.

Het Surinaamse OM wil wederom benadrukken dat alle illegale landingsbanen onklaar gemaakt zullen worden.