First lady ontvangt 24 tablets van UNICEF

Het Instituut van de first lady in Suriname, heeft een hele goede samenwerking met de UNICEF, waaronder bij het programma “Hoe Wij Ons Voelen”. Op donderdag 8 december heeft first lady Melissa Santokhi-Seenacherry 24 tablets in ontvangst genomen van de wereldorganisatie.

Deze tablets zullen verstrekt worden aan de kinderen die hebben geparticipeerd in de verschillende afleveringen van het programma. Dit als stimulans voor hun verdere ontwikkeling en ontdekking.

Dit jaar zijn acht afleveringen van Hoe Wij Ons Voelen opgenomen en uitgezonden. Elke aflevering had een ander onderwerp. Samen met een kinderpsycholoog hebben de kinderen gesproken over hun gevoelens het onderwerp rakende.

“Ik ben de UNICEF dankbaar voor deze tabets en de vruchtbare samenwerking die wij onderling hebben. Deze goede samenwerking zal ook in 2023 voortgezet worden”, aldus de first lady.