Vrouw overlijdt in ziekenhuis daags na verkeersongeval Brokopondo

Een Cubaanse vrouw, die op donderdag 1 december betrokken was bij een zwaar verkeersongeval op de Afobakaweg in Suriname, is donderdagmorgen 8 december in het ziekenhuis overleden. De politie bevestigt dit tegenover Waterkant.Net.

Het slachtoffer Elizabeth Valle Pons, was op maandag 5 december jarig en werd die dag 37 jaar. Ze was toen opgenomen op de afdeling intensive care. Als gevolg van de opgelopen verwondingen overleed ze precies zeven dagen na het ongeval in het ziekenhuis.

Op die bewuste morgen van het ongeval zaten vier personen in een wit busje, dat vanuit Paramaribo richting Afobaka reed.

Volgens verklaring van één van de inzittenden die aanspreekbaar was, verloor de bestuurder ter hoogte van houthandel Palmera N.V de controle over het stuur waardoor het voertuig van de weg raakte met als gevolg het verkeersongeval.

Vier personen waaronder de bestuurder raakten gewond. Twee van hen waren er ernstig aan toe. De vrouw werd per helikopter naar het ziekenhuis vervoerd (foto) en de rest met de ambulance.

De oorzaak van het ongeval is nog onbekend. De politie van Brokopondo heeft het verdere onderzoek overgedragen aan Verkeersunit regio Midden.