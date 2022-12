SLM ondertekent lease agreement voor nieuw vliegtuig

In de maand september werd door de Raad van Commissarissen van Surinam Airways toestemming gegeven voor het proces ter infasering van de B737-800 en vanmorgen heeft de ondertekening van de lease agreement voor de B737-800 met een van s’ werelds grootste lease bedrijven, AerCap plaatsgevonden.

De B737-800 zal worden ingezet op de regionale route, maar bevind zich nu nog onder Amerikaanse registratie in Arizona in de Verenigde Staten van Amerika.

Vandaag zal ook in deze staat de “demo flight” plaatsvinden onder het toeziend oog van de Surinam Airways observers, Astrid Deira (chief pilot regionale operatie) en Derrick Gemerts (Head of Maintenance Production).

CASAS-inspecteur Roberto Macnack is ook ter plaatse in verband met de nodige Inspecties. Na deze demo flight zullen er nog enkele technische zaken in orde gemaakt moeten voordat het vliegtuig mag worden gevlogen naar Suriname.

De afgelopen drie en een halve maand hebben alle actoren met vereende krachten gewerkt aan het realiseren van het in eigen beheer hebben van de B737-800.

Voor Surinam Airways een zeer belangrijk moment na een turbulente periode. De werknemers, BP-SLM, VSV, de RvC, alsook de aandeelhouder hebben allen een niet te onderschatten bijdrage geleverd. Het bedrijf blijft zich inzetten om de dienstverlening naar een steeds hoger niveau te tillen. Het hebben van eigen vliegend materieel en identiteit aan boord is daarbij van eminent belang.

De waarnemend CEO, Steven Gonesh dankte in het bijzijn van de president commissaris, Ganesh Laigsingh het totale aanwezige personeel voor hun geduld, begrip, bijdrage en prestatie.