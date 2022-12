President Santokhi terug van achtste Caricom Cuba summit

President Chandrikapersad Santokhi is terug in Suriname, van het bijwonen van de achtste editie van de CARICOM-Cuba Summit. In zijn rol als CARICOM-voorzitter heeft hij de summit geopend en stilgestaan bij het 50-jarig bestaan van de CARICOM-Cuba relatie.

Volgens de CARICOM-voorzitter is de partnerschap constant gebleven ondanks de steeds veranderende politieke, sociale, economische en ecologische contexten.

De regeringsleiders van de Caricom zijn solidair met Cuba en zien het land als een cruciale partner om vraagstukken in de regio op te lossen.

Afgesproken is dat er de komende periode enorm veel activiteiten ontplooid zullen worden in de relatie met Cuba. De CARICOM-voorzitter gaf aan dat CARICOM en Cuba de samenwerkingsgebieden zullen uitbreiden en de bestaande samenwerking verder zullen intensiveren.

Gezien de top erin geslaagd is een declaratie aan te nemen, een politieke commitment, wordt de summit als zeer succesvol gezien.