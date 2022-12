Ook Anamoestraat huilt na uitschakeling Brazilië door Kroatië

In de kwartfinale van het WK in Qatar heeft Brazilië vandaag na strafschoppen verloren van Kroatië.

Braziliaanse fans over de hele wereld zijn verdrietig. Ook in Suriname was er na de wedstrijd sprake van een flinke domper aan de Anamoestraat oftewel ‘Little Brasil’.

Daar was een groot scherm geplaatst waar voetballiefhebbers de wedstrijd konden volgen.

De sfeer zat er goed in totdat Kroatië ineens de gelijkmaker in de tweede verlenging scoorde. Uiteindelijk liep het uit op penalty’s, waarbij Kroatië de betere ploeg bleek te hebben.