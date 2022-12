Ondernemer die echtgenote stelselmatig mishandelt en bedreigt aangehouden 

De ondernemer Waldi P. is deze week door de politie in Suriname in verzekering gesteld wegens mishandeling en bedreiging van zijn echtgenote.

De vader van de vrouw bracht zijn dochter naar de politie, omdat ze de situatie meer dan zat was. Ze was zo depressief dat ze met zelfmoord ideeën rondliep.

De schoonvader van Waldi, die het relaas van zijn dochter aanhoorde bracht haar naar de politie. Dit deed de schoonvader in afwezigheid van Waldi. Volgens de vrouw was ze een voorwerp geworden in het huis, want haar man bepaalde wat ze mocht en wat niet.

Ze mocht niet uit huis. Ze moest doen wat de man van haar eiste. Op een gegeven moment kon ze het niet meer aan en belde het slachtoffer haar vader op.

De politie heeft in verband met het onderzoek ook de twee kinderen van het echtpaar gehoord, die aangaven dat hun vader een beul is en dat hij nimmer gaat veranderen.

Intussen heeft de doodsbange vrouw een beschermingsbevel aangevraagd. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is Waldi door de politie in verzekering gesteld.