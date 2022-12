OM stelt mannen verdacht van ontucht met minderjarigen in vrijheid

Het Openbaar Ministerie in Suriname heeft twee van de drie verdachten, die afgelopen weekend werden aangehouden in een appartement te Goede Verwachting vanwege verdenking van ontucht, bij hun voorgeleiding op verzoek van hun advocaat Maureen Nibte in vrijheid gesteld. Dit bevestigt de advocaat tegenover Waterkant.Net.

Een bezorgde moeder die op zoek was naar haar dochter, had de politie verwittigd dat er zich minderjarige kinderen in een appartement bevonden met de verdachten.

De moeder, wiens dochter zich overigens niet in het appartement bevond, sloot de verdachten samen met de meisjes op in het appartement, door de hoofdtoegangsdeur met een slot af te sluiten. De vrouw ging met de sleutel naar de politie waar ze aangifte deed van ontucht en onttrekking van minderjarigen aan het wettig gezag.

Volgens advocaat Nibte zijn haar cliënten bij hun aanhouding daarna, ernstig mishandeld door de Surinaamse politie. Ze vindt het zeer ernstig dat haar cliënten zijn mishandeld, terwijl thans blijkt dat zij totaal niet schuldig zijn.

“De meisjes, die kennelijk regelmatig van huis weglopen, waren het appartement ingelopen, toen de verdachten naar voetbal keken. De meisjes vroegen naar eten, maar de verdachten gaven aan dat ze geen eten hadden. Ze vroegen de meisjes om hen verder niet te storen, omdat ze naar voetbal keken.

De meisjes vertrokken van de plaats, waarna de ingang door één van de verdachten werd gesloten. Het lukte de meisjes om via een andere ingang toch weer naar binnen te gaan. Dat was het moment dat de moeder daar aankwam en de meisjes zag.

Zowel de verdachten als de meisjes gaven aan dat zij vrijwillig daar zijn geweest en dat er nimmer seksuele handelingen tussen hen hebben plaatsgevonden. Een van de verdachten blijft echter aangehouden vanwege overtreding van de Wet Verdovende Middelen”, aldus mr. Nibte tegenover onze redactie.