Man kan relatiebreuk niet verkroppen en slaat ex-vriendin tot bloedens toe

De politie in Suriname kreeg woensdagavond omstreeks 22.30u melding van een steekpartij aan de Frederikalaan. Ter plaatse aangekomen bleek dat de verdachte zijn ex-vriendin heeft mishandeld, waardoor ze een snijwond in haar gelaat en een barstwond aan haar hoofd heeft opgelopen.

De ingeschakelde politie, die voor onderzoek naar de locatie reed, trof de verdachte ter plaatse aan. Hij werd meteen aangehouden en naar het politiebureau overgebracht.

Het slachtoffer, dat van pijn klaagde werd per ontboden ambulance vervoerd naar de Spoedeisende Hulp. De man kan de relatiebreuk niet verkroppen en toog naar de woning van zijn ex.

In het belang van het onderzoek is de ex-vriend na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.