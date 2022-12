Man die echtgenote stelselmatig zou hebben mishandeld in vrijheid gesteld

Advocaat Chandra Algoe heeft de ondernemer Waldi P., die door de politie in Suriname was aangehouden wegens mishandeling en bedreiging van zijn echtgenote, vrijgepleit.

Volgens de ondernemer heeft hij zijn vrouw niet mishandeld. Hij wekte zijn echtgenote door haar op de heup te tikken, waarna ze heel erg boos werd. De verdachte verklaarde dat de hormonale huishouding van zijn vrouw een beetje in de war is vanwege een operatie, waardoor ze over alles agressief wordt.

Omdat hij haar wakker maakte werd ze boos. “Er ontstond ruzie tussen het echtpaar, waarbij de man mogelijkerwijs wat gezegd zou kunnen hebben, echter had hij dat niet gemeend”, legde de advocaat uit.

De aangifte werd op 2 december gedaan, waarbij de aangeefster de volgende dag door de politie werd gehoord. Volgens Algoe bleef de vrouw tot 6 december normaal met de man in hetzelfde huis.

“Hoe gevaarlijk kan de situatie voor haar zijn, terwijl ze na de mishandeling nog drie dagen met haar echtgenoot de dagen heeft doorgebracht. Daarnaast is er geen visum van de dokter. Ze is nooit naar de dokter geweest. De politie stelt dat er een zwelling aan haar wang was waargenomen. De politie is niet deskundig om dat vast te stellen”, stelde de raadsvrouw.

De verdachte heeft het vermoeden dat hier andere dingen zouden spelen. Hij vermoedt dat zijn vrouw en kinderen hem in de bak hebben doen belanden, omdat ze een complot hebben bedacht om hem uit het huis weg te halen zodat ze het bedrijf kunnen overnemen.

Na al deze verweren aangehoord te hebben stelde de rechter-commissaris de ondernemer Waldi donderdag in vrijheid.