Seniore burger neem al z’n geld op van de bank en wordt thuis overvallen en beroofd

Een 73-jarige man is woensdag op klaarlichte dag op het balkon van zijn woning overvallen en beroofd van 27.000 USD en 1.000 SRD. Dit gebeurde voor 12.00u aan de Libanonweg in Suriname.

Vernomen wordt dat het slachtoffer samen met zijn vrouw woont. Ten tijde van de roofoverval was de vrouw niet thuis.

Volgens de man zat hij op het balkon toen de daders hem van achteren aanvielen en hem blinddoekten. Hierdoor kon de man niet zien om hoeveel rovers het ging en of ze gewapend waren.

Na de daad bleek dat de daders ervandoor zijn met een zwarte tas inhoudende bovenvermelde geldbedragen. De vrouw, die later thuis kwam schakelde de politie in. De man had al zijn geld van de bank gelicht vertelde de vrouw aan de politie.

Ze bevestigde tegenover de politie dat het geld is ontvreemd. Het onderzoek in deze zaak duurt voort.