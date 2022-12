Rapper verdacht van vermoorden eigen moeder schoot ook man in Suriname neer

Een 26-jarige man uit Nederland, wordt ervan verdacht zijn eigen moeder in Spanje te hebben vermoord. Volgens Nederlandse media gaat het om Dennis K., beter bekend als rapper Bofplace. In januari dit jaar zou hij in Suriname ook een man op een feest hebben neergeschoten.

Het slachtoffer, de 61-jarige moeder Grace, was begin deze week uit Nederland naar Málaga gevlogen, nadat zij was gewaarschuwd door een stel waar haar zoon verbleef, dat hij zich vreemd en gewelddadig gedroeg.

Door het gedrag van de man die oorspronkelijk uit Congo komt, zag het paar zich gedwongen het huis te verlaten. Zij brachten K.’s moeder op de hoogte, die daarop naar Spanje vloog en door de twee naar het appartement werd gebracht meldt Het Parool.

Ze lieten haar volgens Spaanse media op haar eigen verzoek achter met haar zoon en sliepen in een hotel. Een dag later sloegen de buren alarm omdat de voordeur openstond. Het paar ontdekte het lichaam van de moeder. Ze bleek mishandeld en gewurgd aldus de krant.

Niet lang nadat de moeder dood werd aangetroffen in het appartement waar de rapper verbleef, werd hij in Spanje opgepakt op een autosnelweg, waar hij verward rondzwierf. Volgens Spaanse media was hij onder invloed van harddrugs en naakt op het moment van zijn arrestatie.

De rapper is een bekende van de politie; er liep in Nederland een arrestatiebevel tegen hem.