Gruwelijke details martelingen slachtoffers Decembermoorden beschreven in documentaire

Vandaag is het 40 jaar geleden dat 15 ongewapende tegenstanders van het toenmalig dictatoriaal regiem in december 1982 op een laffe wijze werden vermoord, door de militairen onder leiding van Desi Bouterse.

Vanavond wordt in het kader hiervan de documentaire over de Decembermoorden ‘Het is geen verleden – 08 12 1982‘ om 22.18 uur uitgezonden op NPO 2. In deze documentaire blikt nieuwslezeres Noraly Beyer terug op de nacht dat ze ‘haar onschuld verloor’

Beyer maakte samen met documentairemaker Ida Does een confronterend portret van de Decembermoorden. Vooral de getuigenissen van de mensen die de lichamen van de slachtoffers onder ogen kregen, maken veel indruk.

In de documentaire worden gruwelijke details van de martelingen die de slachtoffers hebben ondergaan beschreven. Onder andere door twee vrouwen, die dit niet eerder voor een camera deden. Zij zagen de lichamen van de vermoorde mannen indertijd als aflegger en verpleegkundige.

Lees hier meer over de documentaire.