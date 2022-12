Echtpaar uit Suriname overleden na frontale aanrijding in Amsterdam

Een ouder echtpaar uit Suriname, dat op vakantie vertoefde in Nederland, is om het leven gekomen na een zware frontale aanrijding op vrijdagavond 2 december 2022 in Amsterdam. Het gaat om een 75-jarige vrouw die ter plaatse overleed. Haar 80-jarige echtgenoot overleed woensdag in het ziekenhuis.

In de auto zaten ook een zoon en schoondochter van het stel. Deze raakten gewond bij het ongeval en zijn opgenomen in het ziekenhuis.

De aanrijding vond die vrijdag rond 21.30 uur plaats tussen twee personenauto’s. Het eerste voertuig (2 inzittenden) bereed de rijbaan van de Provincialeweg in Amsterdam Zuidoost, komende uit de richting van Driemond en gaande in de richting van de A9. Het tweede voertuig (4 inzittenden) bereed de rijbaan in tegengestelde richting.

Bij de frontale botsing die volgde, raakten alle inzittenden gewond. De 75-jarige Surinaamse vrouw, die op 25 november jongstleden nog haar verjaardag vierde, overleed ter plaatse aan haar verwondingen. De 80-jarige Surinaamse man overleed gisteren (woensdag) in het ziekenhuis, op de dag dat het echtpaar weer terug zou vliegen naar Suriname.

De andere vijf betrokkenen werden met divers letsel naar ziekenhuizen vervoerd.

Over de oorzaak is nog niet veel bekend. De politie doet nog onderzoek naar de toedracht van het incident en zoekt getuigen. Heeft u informatie voor het onderzoeksteam? Laat het dan weten via het tipformulier onderaan deze pagina.