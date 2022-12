Aangifte tegen BBS’er voor verkrachting minderjarige onder bedreiging van vuurwapen

De 51-jarige Frederik W. is woensdag door het Regio Bijstand Team Paramaribo (RBTP) in Suriname aangehouden en overgedragen aan de Jeugdpolitie ter voorgeleiding.

De verdachte is lid is van de Beveiliging en Bijstandsdienst Suriname (BBS) en werd in verband met een onderzoek tegen hem, opgespoord door de politie.

De redactie van Waterkant.Net verneemt dat de verdachte onder bedreiging van een vuistvuurwapen minderjarige zou hebben verkracht. Er werd aangifte ter zake tegen hem gedaan waarna de zaak aan de Surinaamse Jeugdpolitie werd overgedragen.

Het onderzoek in deze zaak duurt voort.