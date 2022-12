19-jarige fietser kort na aanrijding overleden in ziekenhuis

Een 19-jarige fietser, die in de nacht van maandag op dinsdag jongstleden door een auto werd aangereden, is kort daarna in het ziekenhuis aan zijn verwondingen overleden.

De fietser Shaym A. en de bestuurder van de auto reden in de nacht van maandag op dinsdag over de Keizerstraat, gaande in de richting van de Van Idsingastraat. Ter hoogte van gemeente Bribi werd de fietser vermoedelijk van achteren geschept door het voertuig.

Het slachtoffer liep letsel op en werd per ontboden ambulance naar het ziekenhuis afgevoerd. Kort daarna is hij aan zijn opgelopen verwondingen overleden.

Het lichaam van de fietser is inmiddels afgestaan aan de nabestaanden voor de uitvaart. Het is vooralsnog niet bekend of de autobestuurder onder invloed van alcohol reed en of hij over een geldig rijbewijs beschikt.

De zaak is zoals gebruikelijk voor verder onderzoek overgedragen aan de Verkeersunit Paramaribo van de Surinaamse politie.